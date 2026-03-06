Raub auf Spielplatz in Ingolstadt: 400 Euro erbeutet, Opfer unverletzt

In Ingolstadt OT. Zuchering kam es am Donnerstagabend zu einem Raubüberfall auf einen 20-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und sucht nach Hinweisen von Zeugen.

Überfall auf Spielplatz in Zuchering

Der 20-jährige ukrainische Staatsbürger befand sich gegen 23:00 Uhr auf einem Spielplatz am Glockenbecherweg, als er von zwei unbekannten Tätern angesprochen wurde. Einer der Männer schubste den jungen Mann und forderte seine Geldbörse. Daraufhin, so der Geschädigte, übergab er sein Portemonnaie. Der zweite Täter nahm das Mobiltelefon des Opfers und zerstörte es, als er den Sperrcode nicht umgehen konnte.

Flucht des Opfers und erfolglose Fahndung

Der junge Mann konnte unverletzt zu Fuß fliehen und informierte etwa eine Stunde später die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg.

Beschreibung der Täter

Die Täter erbeuteten insgesamt 400 Euro und beschädigten das Handydisplay. Der erste Verdächtige wird als etwa 30 Jahre alt, 190 cm groß mit Schnauzer und südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er war schwarz gekleidet. Der zweite Täter soll ebenfalls etwa 30 Jahre alt und 170 cm groß sein, mit südländischem Erscheinungsbild, blauer Jeans und dunkelgrüner Jacke.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.