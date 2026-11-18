Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im September zurückgegangen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank sie um 14,8 Prozent, das entspricht einem Rückgang von 3.600 Genehmigungen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit. Der Rückgang ist unter anderem auf die hohe Anzahl an Baugenehmigungen im Vorjahresmonat zurückzuführen. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, stieg im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 15,8 Prozent oder 500 auf 4.000.

Insgesamt ging der Trend in den ersten drei Quartalen 2026 in Deutschland nach oben. Es wurden Baugenehmigungen für 190.200 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden erteilt. Das waren 8,4 Prozent oder 14.700 Wohnungen mehr als in den ersten drei Quartalen 2025.

Davon wurden 154.000 Genehmigungen in neu zu errichtenden Wohngebäuden erteilt, das entspricht einer Zunahme von 8,0 Prozent oder 11.400 Neubauwohnungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser stieg um 4,8 Prozent (+1.600) auf 34.900. Bei den Zweifamilienhäusern nahm die Zahl genehmigter Wohnungen um 17,7 Prozent (+1.700) auf 11.100 zu, bei Mehrfamilienhäusern um 9,3 Prozent (+8.600) auf 101.800. Nur die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohnheimen sank um 8,0 Prozent auf 6.200 Wohnungen (-500).

In neuen Nichtwohngebäuden wurden in den ersten drei Quartalen 2026 insgesamt 3.200 Wohnungen (+3,1 Prozent; +100) genehmigt. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in Schulgebäuden oder Wohnungen in Innenstadtlagen über Gewerbeflächen.

Als Umbaumaßnahme in bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden wurden in den ersten drei Quartalen 2026 insgesamt 33.100 Wohnungen genehmigt. Das waren 10,8 Prozent oder 3.200 Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.