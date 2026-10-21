Russland lässt inhaftierten US-Bürger frei

Ein seit über vier Jahren in Russland inhaftierter US-Bürger wird freigelassen. Wie russische Staatsmedien berichten, wurde die Freilassung am Mittwoch beim Besuch des US-Gesandten Steve Witkoff in Moskau verkündet.

Der frühere Lehrer war 2024 zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, als Söldner für die Ukraine tätig gewesen zu sein. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, er selbst hatte die Vorwürfe bestritten.

Nach Angaben aus Moskau soll die Freilassung ein Zeichen des “guten Willens” sein. Zuletzt hatten sich US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin wieder deutlich angenähert. Zugleich ist die Stimmung zwischen Washington und Kiew merklich abgekühlt.

Mehr zum Thema: Russland-Geschäft deutscher Unternehmen nimmt weiter ab