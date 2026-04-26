Senior alkoholisiert: Unfall in Augsburger Innenstadt verursacht

Augsburg – Am Samstagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung Ebnerstraße und Schißlerstraße in der Innenstadt von Augsburg ein Verkehrsunfall, bei dem Alkohol im Spiel war.

Unfallhergang

Ein 66-jähriger Autofahrer war gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Schißlerstraße in südliche Richtung unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in die Ebnerstraße kollidierte er mit einem geparkten Fahrzeug, das an der Heckstoßstange beschädigt wurde.

Polizei stellt Alkoholeinfluss fest

Zwei unbeteiligte Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des 66-Jährigen wurden sichergestellt, und es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei ermittelt nun gegen den 66-jährigen deutschen Staatsbürger wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkoholkonsums.