SoVD ruft Bundesregierung zu Mehrwertsteuersenkung für Essen auf

Angesichts drohender Preissteigerungen bei Lebensmitteln hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) die Bundesregierung zu einer zeitnahen Senkung der Mehrwertsteuer aufgerufen. „Eine verlässliche und gesunde Ernährung muss für alle bezahlbar sein und darf nicht vom Geldbeutel abhängen“, sagte SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der „Rheinischen Post“ (Samstagausgabe). Deshalb brauche es jetzt klare politische Schritte, die Verbraucher wirksam entlasten.

Fleisch und Wurst im Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dazu zähle „Grundnahrungsmittel gezielt günstiger zu machen, etwa durch eine Absenkung der Mehrwertsteuer“, sagte Engelmeier. „Entscheidend ist, dass diese Entlastung auch tatsächlich bei den Menschen ankommt.“