Später K.o. in Deggendorf | ECDC Memmingen Indians gehen als Zweiter in die Playoffs

Der ECDC Memmingen Indians hat das Spitzenspiel beim Deggendorfer SC denkbar knapp verloren. In einer hochklassigen und intensiven Partie fiel die Entscheidung erst 18 Sekunden vor dem Ende zugunsten der Gastgeber, die sich damit die Hauptrundenmeisterschaft in der Oberliga Süd sicherten. Memmingen beendet die Runde auf Rang zwei.

Vor ausverkauftem Haus – rund 200 Fans waren aus Memmingen mitgereist – erwischte Deggendorf zunächst den besseren Beginn. Dennoch gingen die Indians in Führung: Nach einem präzisen Pass von Linus Svedlund traf Dominik Meisinger zur 1:0-Führung.

Im zweiten Drittel kippte die Partie jedoch. Luca Zitterbart und Harrison Roy drehten das Spiel für den DSC, der nun mehr Druck entwickelte. Die Indians hielten dagegen, konnten den Rückstand aber nicht verhindern.

Spurgeons Ausgleich – und bitterer Gegenschlag

Im Schlussabschnitt war klar: Memmingen brauchte mindestens einen Treffer. Lange blieb es zäh, selbst Überzahlsituationen blieben ungenutzt. Erst mit gezogenem Torhüter und in doppelter Überzahl gelang zwei Minuten vor Schluss der Ausgleich – Tyler Spurgeon fälschte einen Schuss entscheidend zum 2:2 ab.

Doch die Freude währte nur kurz. Nachdem Memmingen selbst eine große Chance auf den Siegtreffer vergeben hatte, schlug Deggendorf im direkten Gegenzug eiskalt zu und erzielte 18 Sekunden vor der Sirene das 3:2.

Blick auf Heilbronn und die Endrunde

Trotz der Niederlage gehen die Indians mit Heimrecht in die Playoffs. Zuvor steht am Freitag noch das letzte Hauptrundenspiel gegen die Heilbronner Falken an.

Am 8. März beginnt dann das Achtelfinale am Hühnerberg – Gegner wird Leipzig oder Hamm sein. Die heiße Phase der Saison kann beginnen.