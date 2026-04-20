Spekulation um Aus für Handwerker-Steuerbonus
Politik & Wirtschaft
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Spekulation um Aus für Handwerker-Steuerbonus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der schwarz-roten Koalition wird offenbar über eine Abschaffung des Steuerbonus für Handwerkerleistungen nachgedacht.

Fliesenleger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie die “Bild” (Dienstagsausgabe) meldet, fühlen Politiker der Koalition in Wirtschaftsverbänden vor, was eine Abschaffung des Steuervorteils bewirken würde und ob sie praktikabel wäre. Ziel seien mehr Steuereinnahmen für den Bundeshaushalt, hieß es.

Aktuell können private Haushalte jährlich 20 Prozent der Handwerkerleistungen in Höhe von maximal 6.000 Euro von der Einkommenssteuer abziehen. Das entspricht maximal 1.200 Euro. In der CDU/CSU-Fraktionsspitze hieß es, man wisse nichts von einer möglichen Abschaffung des Steuervorteils, berichtet die “Bild” unter Berufung auf Fraktionskreise. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums sagte auf “Bild”-Anfrage, ob eine Abschaffung des Steuerbonus geplant sei: “Wir haben dazu nichts mitzuteilen.”

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