Stadt Augsburg erlässt eine neue und verlängert eine Allgemeinverfügung für Versammlungen im Stadtgebiet

Ebenso wird das Zerstören und Beschädigen von Hoheitszeichen ausländischer Staaten untersagt. Untersagt ist ebenfalls das Skandieren und Rufen bestimmter Parolen im Kontext der Angriffe im Nahen Osten. Angesichts von in den sozialen Medien kursierenden Aufrufen zu einer Kundgebung in Augsburg am kommenden Sonntagnachmittag, die bisher nicht angezeigt wurde und keine Verantwortlichen erkennen erlässt, untersagt die Stadt Augsburg in einer weiteren Allgemeinverfügung explizit die Durchführung einer solchen nicht angezeigten Versammlung. Je nach Geschehen und auf Basis des Versammlungsrechts sind die polizeilichen Einsatzkräfte zudem explizit befugt, sachgerechte Anordnungen im Einzelfall zu treffen.

Die Stadt Augsburg und das Polizeipräsidium Schwaben-Nord stehen hierzu in sehr engem Austausch und enger Abstimmung. Die Allgemeinverfügungen der Stadt Augsburg werden von beiden Sicherheitsbehörden vollzogen und gelten ab Samstag, 21.10.2023, 0.00 Uhr. Sie sind unter anderem auf augsburg.de/amtliche-bekanntmachungen veröffentlicht.

Aktuelle Statements

Oberbürgermeisterin Eva Weber betont: „Wir müssen uns mit Menschlichkeit, Empathie und Respekt begegnen. Lassen Sie uns das friedliche Miteinander, das wir in unserer Stadt tagtäglich miteinander leben, gerade jetzt bewahren. Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit ist zentral – der Frieden und das friedliche, respektvolle Zusammenleben sind es auch. Ich appelliere an alle Augsburgerinnen und Augsburger, sich gerade jetzt für Verständigung und Frieden einzusetzen.“

Ordnungsreferent Frank Pintsch: „Das Versammlungsrecht ist ein zentrales Gut. Es hat aber dort seine Grenzen, wo gegen geltendes Recht und gegen das friedliche Zusammenleben verstoßen wird. Nicht angezeigte Versammlungen verstoßen gegen das Versammlungsrecht und sind geeignet, Sicherheit undOrdnung in der Stadt stark zu beeinträchtigen. Antisemitische und antiisraelische Handlungen werden wir in Augsburg mit aller Kraft unterbinden, was durch die Allgemeinverfügungen unmissverständlich zum Ausdruck kommt. Die Sicherheitsbehörden werden dabei wie geboten immer alle Umstände des Einzelfalls in den Blick nehmen.“