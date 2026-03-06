Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?





Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten entlang der Donau zwischen Dillingen und Steinheim menschliche Überreste entdeckt. Die besondere Auffälligkeit: Die Überreste waren mit einer Feuerwehrhose bekleidet.

Polizeipräsidien leiten umfassende Ermittlungen ein

Unmittelbar nach dem Fund leiteten das Polizeipräsidium Schwaben Nord und das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West umfassende Ermittlungen zur Klärung der Identität ein. Ob es sich bei den Überresten um den seit dem 2. Juni 2024 vermissten Feuerwehrmann aus Offingen handelt, bleibt derzeit unklar. Rechtsmedizinische Untersuchungen, insbesondere DNA-Analysen, stehen noch aus.

Polizeiliche Suchmaßnahmen an der Donau

Im Laufe der kommenden Woche sind weitere Suchaktionen im Bereich der Donau geplant. Die Ermittlungen werden weiterhin von der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Memmingen geführt.

Zehn Monate nach Hochwasser: Feuerwehrmann von Offingen weiterhin vermisst

