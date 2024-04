Studie: Coca-Cola und PepsiCo führend bei globaler Plastikverschmutzung

Eine aktuelle Studie zeigt, dass nur fünf große Unternehmen für einen großen Teil der weltweiten Plastikverschmutzung verantwortlich sind. Dazu gehören Coca-Cola und PepsiCo, die für 11 % bzw. 5 % des gesamten erfassten Markenplastikmülls verantwortlich sind. Weitere Unternehmen sind Nestlé (3 %), Danone (3 %) und Altria – einer der weltweit größten Hersteller und Vermarkter von Tabak und Zigaretten (2 %).









Die Studie, die im Rahmen einer globalen Bürgerwissenschaft durchgeführt wurde, wurde in Science Advances veröffentlicht. In der Studie wurden Daten aus Abfallerhebungen in 84 Ländern ausgewertet, wobei die Auswirkungen der Lebensmittel- und Getränkehersteller auf den Plastikmüll deutlich wurden. Die Ergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit, die Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen und von Einwegplastik wegzukommen. “Die Verringerung der Plastikproduktion ist eine der wichtigsten Lösungen zur Eindämmung der Plastikverschmutzung. Manager von Herstellermarken und politische Entscheidungsträger sollten Lösungen zur Reduzierung der Plastikproduktion Vorrang einräumen”, so die Forscher.