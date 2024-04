Technische Hochschule Augsburg lädt zum Studienorientierungstag ein

Am Freitag, 12. April, ab 13 Uhr, findet der Studienorientierungstag der Technischen Hochschule Augsburg auf dem Campus am Brunnenlech und auf dem Campus am Roten Tor statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet neben umfassenden Informationsangeboten ein vielfältiges Rahmenprogramm mit einem Tischtennisturnier, einem Foodtruck sowie einer Silent Disco. Als zusätzliches Angebot zur Studienorientierung bietet die THA ab dem 15. April erstmals die Webinar Week mit zahlreichen Online-Infoveranstaltungen an.

Beim Studienorientierungstag können sich Schülerinnen und Schüler, Studieninteressierte und Eltern über das Studienangebot der THA informieren, Vorträge und Schnuppervorlesungen besuchen, an Workshops und Quizzen teilnehmen sowie Labore, Werkstätten und den Campus besichtigen. Außerdem können die Studieninteressierten mit Professorinnen, Professoren und Studierenden in den Austausch treten und so Informationen zum Studium aus erster Hand erhalten.

Alle Fakultäten der THA, die Zentrale Studienberatung sowie zahlreiche Hochschuleinrichtungen und studentische Initiativen haben ein umfassendes Programm für die Besucherinnen und Besucher zusammengestellt. Darüber hinaus findet von 13 Uhr bis 17 Uhr in der Alten Mensa, C 1.22 eine Informationsmesse statt: Studienberaterinnen und Studienberater, Vertreterinnen und Vertreter der Fakultäten und Hochschuleinrichtungen sowie externe Partnerinnen und Partner der THA stehen dort für Informationen, Fragen und den Austausch rund um das Thema Studieren zur Verfügung.

Das vollständige Programm und weitere Informationen finden Interessierte unter: www.tha.de/sot

Vielfältiges Rahmenprogramm: THA-Feeling schnuppern

Von 16 bis 20 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher parallel zu den Informationsangeboten ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Gemäß dem Motto THA_tanzt wird auf dem Campus am Roten Tor (im Innenhof der Gebäude KLM, bei widriger Witterung im unteren Parkdeck an der Friedberger Straße) eine Silent Disco angeboten: Gegen 20 Euro Pfand können Tanzbegeisterte Disco-Kopfhörer ausleihen (nach Verfügbarkeit) und zwischen drei verschiedene Musikkanälen wählen.

Auf beiden Campusarealen lädt das THA_funkenwerk, die Gründungsschmiede der THA, zum Tischtenniscontest: Es stehen Profi-Tischtennisplatten und Equipment für spannende Tischtennisturniere per Sportbench-App bereit. Die Siegerinnen und Sieger werden während der Silent Disco gekürt.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Bis 17 Uhr haben die Cafeteria auf dem Campus am Roten Tor und die CafeBar auf dem Campus am Brunnenlech geöffnet. Zudem gibt es auf dem Campus am Roten Tor bis 20 Uhr einen Foodtruck.

Webinar Week: Online-Veranstaltungen ab dem 15. April

Als zusätzliches Angebot zur Studien- und Berufsorientierung veranstaltet die THA in diesem Jahr erstmals die Webinar Week. Sie richtet sich insbesondere an Studieninteressierte, die am Studienorientierungstag nicht vor Ort teilnehmen können.

Ab Montag, 15. April 2024, finden zahlreiche Online-Infoveranstaltungen zu den einzelnen Studiengängen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das vollständige Programm sowie die Zugangsdaten zu den Einzelveranstaltungen finden Interessierte unter: www.tha.de/Orientierung/Webinar-Week-zur-Studienorientierung

Praxisnahes Studium und hervorragendes Betreuungsverhältnis

An der Technischen Hochschule Augsburg werden derzeit rund 50 Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Bereichen Technik, Wirtschaft, Gestaltung und Soziales angeboten. Viele der Studienangebote können dual studiert werden, also als Verbundstudium oder Studium mit vertiefter Praxis. Zusätzlich bietet die THA seit dem vergangenen Jahr mit dem Startfenster ein Orientierungsjahr für all diejenigen an, die zunächst verschiedene Studienbereiche kennenlernen möchten, bevor sie sich für einen Studiengang entscheiden.

Prof. Dr. Dr. h.c. Gordon Thomas Rohrmair, Präsident der Technischen Hochschule Augsburg, sagt: „Unsere derzeit rund 7.100 Studierenden profitieren von einem hervorragenden Betreuungsverhältnis und besonders praxisnaher und anwendungsorientierter Lehre. Der individuelle Werdegang jeder und jedes Einzelnen ist für uns von großer Bedeutung: Wir unterstützen unsere Studierenden dabei, sich perfekt auf die Zukunft vorzubereiten und Lösungen für die dringlichsten Herausforderungen und Probleme unserer Zeit zu finden. “