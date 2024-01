TINECO FLOOR ONE S7 COMBO Smart: Staubsauger und Nasswischer in einem

Anzeige | Haushaltsgeräte, die mehrere Funktionen vereinen, sorgen für maximale Effizienz und blitzsaubere Ergebnisse. Der TINECO FLOOR ONE S7 COMBO Smart hat sich das zur Aufgabe gemacht. Worin die Vorteile des Gerätes liegen, das Staubsauger und Nasswischer kombiniert, zeigt dieser Artikel.

Multifunktionsreiniger als die Lösung vieler Probleme

In einem Haushalt fallen viele verschiedene Aufgaben an. Der Boden beispielsweise muss sowohl gesaugt als auch gewischt werden. Mit einem Multifunktionsreiniger, wie der FLOOR ONE S7 COMBO Smart von TINECO einer ist, lassen sich beide Aufgaben gleichzeitig erledigen.

Dank seines geringen Gewichts eignet sich das Kombi-Gerät auch ideal für alle schwer zugänglichen Stellen. Es lassen sich damit insbesondere hervorragend Treppenstufen reinigen. Ecken lassen sich mit dem integrierten Licht besonders effektiv reinigen.

Ein weiterer Vorteil: Der FLOOR ONE S7 COMBO Smart ist schnell in die Hand genommen, um ein Missgeschick zu beseitigen. Sei das ein ausgeschüttetes Glas Orangensaft, eine zu energisch aufgerissene Cornflakes-Packung oder das Haustier, das schmutzig vom Garten in die Wohnung spaziert.

Viele Aufsätze, viele Möglichkeiten – die vielfältige Verwendung des TINECO FLOOR ONE S7 COMBO Smart

Das Multifunktionsgerät von TINECO kann jedoch nicht nur saugen und wischen. Es kommt mit vielen verschiedenen Aufsätzen daher. So lässt sich das Gerät schnell zu dem umbauen, was nötig ist, um eine ganz spezielle Stelle im Haushalt zu reinigen.

Der FLOOR ONE S7 wird zum idealen Fugenreiniger für den Fliesenboden oder reinigt Zwischenräume zuverlässig und unkompliziert dank der Mini-Turbobürste. Für das Gerät ist keine Stelle mehr unerreichbar.

Einzigarte Technologien des FLOOR ONE S7 COMBO Smart

Das Gerät von TINECO erlaubt seinem Nutzer, in Sekundenschnelle den Modus zu wechseln. Von einem Moment zum anderen wird der Staubsauger zum Nasswischer und umgekehrt. Dabei eignet sich das Haushaltsgerät für jeden Raum: sei es das Badezimmer, die Küche, das Schlafzimmer oder das Wohnzimmer!

Damit man mit dem Gerät kontinuierlich mit sauberen Bürsten wischen kann, ist die MHCBSTM-Technologie verbaut. Diese recycelt schmutziges Wasser mit den Abstreifer-Komponenten, die an den Bürsten haften. Nutzer können also konstant 450-mal pro Minute mit sauberem, frischem Wasser wischen.

Damit keine (Tier-)Haare zu unschönem Verheddern führen, ist in dem TINECO FLOOR ONE S7 COMBO Smart eine ZeroTangleTM-Bürste verbaut. Sie ist extrem einfach zu reinigen und ermöglicht, dass sich selbst ein Haushalt mit Haustieren stets sauber halten lässt.

Eine weitere Technologie von TINECO, die bei dem Kombi-Gerät nicht fehlen darf: das Selbstreinigungssystem. Schläuche und Bürstenwalze werden mit Frischwasser gründlich von Schmutz befreit. Dank einer speziellen Konstruktion und mithilfe einer effektiven Zentrifugal-Lufttrocknung ist die Bürste direkt trocken und flauschig. Außerdem reduziert man damit unangenehme Gerüche.

Einfache und intuitive Handhabung des Nasssaugers von TINECO

TINECO hat es Nutzern sehr einfach gemacht, sich mit dem FLOOR ONE S7 COMBO Smart zurechtzufinden. Dank des Hilfsassistenten wird man bei der ersten Benutzung über alle wichtigen Funktionen und Tasten des Gerätes informiert. Auch eine interaktive Einführung ist möglich, die sogar in verschiedenen Sprachen zur Verfügung steht. Mit dieser Einführung und der ohnehin intuitiven Handhabung des Gerätes ist die Nutzung sehr einfach.

Fazit

Man findet sich mit dem TINECO FLOOR ONE S7 COMBO Smart schnell zurecht und hat anschließend alle Funktionen an der Hand, die man für ein sauberes Zuhause benötigt.

Er vereint die Eigenschaften eines leistungsstarken Staubsaugers und eines effizienten Nasswischers. Dank zahlreicher integrierter Innovationen und mitgelieferten Aufsätzen ist das Ergebnis absolut überzeugend und der Preis von 899 Euro (UVP) im Online-Shop von TINECO mehr als fair.