U2 kündigen Konzert im Berliner Olympiastadion für 2027 an

U2 spielen am 30. Juni 2027 im Berliner Olympiastadion. Das Konzert ist Teil der „The Greatest Show On Earth World Tour“, als Special Guest ist Wolf Alice angekündigt.

Der Europateil der Tour beginnt am 26. April 2027 in Stockholm. Anschließend sind Konzerte in Paris, Lissabon, Amsterdam, Berlin und Mailand geplant. Zudem tritt die Band im Tottenham Hotspur Stadium in London auf. Weitere Termine für Spanien sollen noch bekanntgegeben werden.

Mit der Tour kehren Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. in ausgewählte Stadien zurück. Es sind die ersten Stadionkonzerte von U2 seit dem Ende der „The Joshua Tree Tour“ am 15. Dezember 2019 im D. Y. Patil Stadium in Mumbai. Auf dieser Tour spielte die Band weltweit vor fast drei Millionen Menschen.

Vorverkauf für das U2-Konzert in Berlin

Die Registrierung für den Artist Presale ist vom 29. Oktober bis zum 1. November 2026 möglich. Visa-Karteninhaber erhalten am 4. November von 10 bis 22 Uhr Ortszeit Zugang zum Visa-Presale. Im selben Zeitraum läuft der Album-Preorder-Presale. Der Artist Presale folgt am 5. November, ebenfalls von 10 bis 22 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am 6. November 2026 um 10 Uhr.

Nach Angaben der Veranstalter war die erste Konzertserie ausverkauft. Wegen der Nachfrage wurden zusätzliche Konzerte in Mexiko-Stadt, São Paulo und Buenos Aires angesetzt. Termine für Nordamerika im Jahr 2027 sollen in den kommenden Wochen folgen. Für 2028 wird bereits an einer Fortsetzung gearbeitet; die Tour soll in Irland abgeschlossen werden.

Neue U2-Single „The Greatest Show On Earth“

Der neue Song „The Greatest Show On Earth“ ist ab sofort erhältlich. U2 und Brian Eno haben den Titel gemeinsam geschrieben. Er ist die dritte Single aus dem Album „Carnaval De Luz“. Das Musikvideo wurde von Anton Corbijn inszeniert und in der kalifornischen Wüste gedreht.

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