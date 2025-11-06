Über 370 Geschwindigkeitsverstöße bei Kontrollen auf B16 und B2: Autofahrer mit 202 km/h gestoppt

Augsburg – Die Verkehrspolizei Donauwörth hat zwischen Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, und Sonntag, dem 3. November 2025, Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße B16 bei Dillingen in Richtung Günzburg durchgeführt. Dabei kam ein sogenannter Blitzanhänger zum Einsatz, um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu überwachen.

Über 300 Geschwindigkeitsverstöße auf der B16

Insgesamt wurden mehr als 300 Autofahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit beanstandet. Der traurig herausragende Fall: Am Freitag, den 31. Oktober 2025, wurde ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 159 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Er muss mit einem Bußgeld von 960 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Insgesamt verhängte die Polizei in diesem Zeitraum neun Fahrverbote.

Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der B2 bei Allmannshofen

Am Montag, den 3. November 2025, führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg in den späten Nachmittagsstunden eine mobile Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße B2 bei Allmannshofen durch. Bei rund 5.300 gemessenen Fahrzeugen wurden über 70 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit registriert. Etwa 20 dieser Verstöße führten zu einer Bußgeldanzeige. Ein Fahrer wird mit einem Fahrverbot konfrontiert, da er mit 202 km/h in einem 120-km/h-Bereich unterwegs war. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 70 km/h nach Toleranzabzug zieht in der Regel ein Bußgeld von 1.400 Euro, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot nach sich.

Appell der Polizei

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu halten, da überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit seit Jahren zu den Hauptursachen schwerer und tödlicher Verkehrsunfälle zählt.