Donnerstag, November 6, 2025
15.9 C
London
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wohnungsbrand in Nördlingen: 55-jähriger Mann verstirbt, unsachgemäßer Umgang mit Rauchzeug vermutet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, den 6. November 2025, ereignete sich ein tragischer Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Von-Linden-Straße in Nördlingen. Ein 55-jähriger Mann verlor dabei sein Leben.

Schwere Rauchentwicklung alarmiert Nachbarn

Gegen 01:45 Uhr in der Nacht bemerkten Anwohner das Feuer und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits deutlich sichtbar. Die Einsatzkräfte retteten einen 51-jährigen Bewohner aus der brennenden Wohnung. Die Feuerwehrleute führten erfolgreich eine Reanimation durch, dennoch verstarb der Mann später im Krankenhaus.

Ermittlungen und mögliche Brandursache

Ein weiterer Hausbewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, jedoch blieben alle anderen Bewohner unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes aufgenommen. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte unsachgemäßer Umgang mit Rauchzeug durch den Verstorbenen als Auslöser in Frage kommen. Eine Beteiligung Dritter wird derzeit ausgeschlossen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

