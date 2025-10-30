Unbekannte Fahrer verursachen Unfälle in Augsburg und flüchten vom Unfallort

Augsburg (ots) – In Lechhausen kam es zwischen Dienstag, dem 28. Oktober 2025, 07:00 Uhr und Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, 16:00 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein noch unbekannter Fahrer einen Pfosten einer Grundstückseinfahrt in der Curt-Frenzel-Straße beschädigte. Der genaue Umfang des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubter Entfernung vom Unfallort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Diese können bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 gemeldet werden.

Unfall auf dem Supermarktparkplatz im Antonsviertel

Im Antonsviertel streifte am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, zwischen 05:50 Uhr und 14:30 Uhr, eine unbekannte Person ein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eichleitnerstraße. Der verursachte Schaden am silbernen BMW wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0821/323-2710 bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd entgegen.