Unfall auf B17: Unbekannter flüchtet nach Kollision mit Mittelleitplanke bei Klosterlechfeld

Am Samstag, dem 10. Januar 2026, ereignete sich auf der Bundesstraße 17 in Fahrtrichtung Süden ein Verkehrsunfall in der Nähe von Klosterlechfeld. Ein grauer Audi war in den Vorfall verwickelt, jedoch wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Unfallhergang auf der B 17

Gegen 09:30 Uhr wurde ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Audis auf dem linken Fahrstreifen der B 17 beobachtet. Kurz nach der Anschlussstelle Klosterlechfeld verlor der Fahrer während eines Überholmanövers die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen prallte erst gegen die Mittelleitplanke und geriet anschließend nach rechts auf die Böschung.

Flucht des Unfallfahrers

Der Fahrer flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Eine sofortige Fahndung im näheren Umkreis blieb erfolglos. Der Flüchtige wird als etwa 180 cm groß, um die 40 Jahre alt, mit einem schwarzen Mantel und einer schwarzen Hose beschrieben.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrer des Audis machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/232-1910 zu melden.