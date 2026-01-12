39-Jähriger in Dillingen wegen Graffiti und Verwendens verfassungswidriger Symbole festgenommen

Dillingen a.d. Donau – Ein 39-jähriger Mann beschmierte am Samstag, den 10. Januar 2026, mehrere Gebäude entlang der Straße „Eschenweg“ in Dillingen mit Graffiti. Ein aufmerksamer Passant beobachtete die Tat gegen 23:00 Uhr und alarmierte die Polizei.

Polizei fasst Verdächtigen mit Beweisen

Im Zuge der Fahndung konnte der 39-Jährige von den Beamten aufgegriffen werden. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen stellten die Polizisten einen Farbstift sicher, der offenbar zur Tat verwendet wurde. Zurzeit wird das Ausmaß des entstandenen Sachschadens überprüft.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und mehr

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verdachts auf das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet. Die Polizei bittet Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 09071 / 560 bei der Kriminalpolizei Dillingen zu melden.

Weitere Informationen

Der festgenommene Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Polizei in Augsburg hat den Fall übernommen und die Ermittlungen laufen weiter.