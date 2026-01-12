Werkstattbrand in Harburg: Eine Person leicht verletzt, 50.000 Euro Schaden

Am Freitag, dem 09. Januar 2026, brach in Harburg in der Wörnitzstraße ein Brand in einem Werkstattgebäude aus. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen.

Elektrowerkstatt in Flammen

Gegen 14.30 Uhr bemerkte eine Passantin das Feuer in einer Scheune, die eine Elektrowerkstatt beherbergte. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern.

Verletzter Nachbar im Krankenhaus

Ein 52-jähriger Nachbar, der versuchte, das Feuer zu löschen, erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.