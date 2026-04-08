Unfallflucht in Lechhausen: Weißer BMW durch unbekanntes Fahrzeug beschädigt

Am Dienstag, den 7. April 2026, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Neuburger Straße 176 in Lechhausen ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte zwischen 11:20 Uhr und 11:50 Uhr einen dort geparkten weißen BMW und verließ den Unfallort, ohne seine Pflichten zu erfüllen.

Sachschaden am geparkten BMW

Der entstandene Sachschaden am BMW beläuft sich auf einen Betrag im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Es wird vermutet, dass der Schaden durch einen E-Scooter oder ein Fahrrad verursacht wurde.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den unbekannten Verursacher aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.