Unfallschäden und Fahrerflucht in Augsburg: Polizei sucht Zeugen für drei Vorfälle mit Sachschaden
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Unfallschäden und Fahrerflucht in Augsburg: Polizei sucht Zeugen für drei Vorfälle mit Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 24. April 2026 ereignete sich in Göggingen ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. An der Kreuzung Bürgermeister-Auernhammer-Straße/Bahnstraße wollte eine Autofahrerin mit ihrem Pkw links abbiegen, als ein geradeaus fahrender Pkw mit Anhänger ihr Fahrzeug touchierte. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Unfall in Lechhausen: Leihwagen beschädigt

Zwischen dem 24. April 2026, 14.30 Uhr, und dem 25. April 2026, 19.30 Uhr, wurde in der Hegelstraße ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw beschädigt. Der Geschädigte stellte bei Rückkehr fest, dass die Fahrertür eine Delle und der linke Außenspiegel einen Kratzer aufwies. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise können bei der Polizei Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 gegeben werden.

Fahrerflucht in Oberhausen: Zeugen gesucht

In Oberhausen kam es zwischen dem 20. April 2026, 06.00 Uhr und dem 25. April 2026, 09.30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bleicherbreite. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich bei dem Unfallverursacherfahrzeug um ein grünes Fahrzeug handeln könnte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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