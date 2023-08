Ein schweres Gewitter über Nürnberg sorgte am Donnerstag (17.08.2023) für dramatische Szenen. Durch den Starkregen sind zahlreiche Unterführungen vollgelaufen. Eine so stark, dass ganze Autos verschwanden. Eine Familie mit zwei Babys rettete sich in letzter Sekunde aus den Fluten.

Ersthelfer retteten eingeschlossene Autofahrer aus den lebensbedrohlichen Fluten. Die eintreffenden Polizisten standen bis zur Brust in der überschwemmten Unterführung. Diverse Fahrzeuge sind in der Unterführung abgesoffen. Das Unwetter sorgte in der ganzen Stadt für einen Ausnahmezustand. Zahlreiche Straßen standen unter Wasser. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.