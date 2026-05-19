Urlaub auf hoher See wird immer beliebter
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Urlaub auf hoher See wird immer beliebter

DTS Nachrichtenagentur
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Urlaub auf hoher See wird in Deutschland immer beliebter. Nach einem Rückgang während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Kreuzfahrtgäste hierzulande zuletzt auf einen neuen Höchstwert gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.

Kreuzfahrtschiff mit Rettungsbooten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Jahr 2025 starteten demnach rund 1,51 Millionen Menschen eine Hochseekreuzfahrt von einem der deutschen Häfen an Nord- und Ostsee aus. Das waren 4,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor mit gut 1,45 Millionen Reisenden. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 mit damals 1,33 Millionen Passagieren betrug der Anstieg 13,5 Prozent. Während der Pandemie gab es wegen der Reisebeschränkungen einen deutlichen Rückgang bei den Passagierzahlen.

Kreuzfahrtreisen wurden zuletzt nicht nur in Deutschland, sondern europaweit wieder beliebter. Für die Europäische Union liegen für das Jahr 2024 Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat vor: Danach starteten EU-weit 8,73 Millionen Menschen eine solche Kreuzfahrt. Das waren 12,2 Prozent mehr als im Jahr 2023 mit 7,78 Millionen Passagieren. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 mit damals 7,39 Millionen Reisenden betrug der Anstieg 18,1 Prozent.

Jeder sechste Kreuzfahrt-Reisende in der EU startete im Jahr 2024 von Deutschland aus (16,6 Prozent). Damit lag Deutschland als Ausgangsort auf Platz 3 der EU-Staaten. Die meisten Passagiere gingen in Italien (28,4 Prozent) an Bord eines Hochsee-Kreuzfahrtschiffes, gefolgt von Spanien (22,3 Prozent). In Frankreich starteten 13,6 Prozent der Reisenden ihre Fahrt, in Griechenland 8,3 Prozent.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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