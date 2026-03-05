US-Börsen geben wieder nach - Vor allem
US-Börsen geben wieder nach – Vor allem „Blue Chips“ abgestoßen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die US-Börsen haben am Donnerstag wieder kräftig nachgegeben. Dabei wurden die sogenannten „Blue Chips“ überdurchschnittlich stark abgestoßen.

Wallstreet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Dow schloss bei 47.955 Punkten 1,6 Prozent im Minus. Deutlich moderater waren die Verluste an der Technologie-Börse Nasdaq, wo der Standardindex der 100 wichtigsten Werte um 0,3 Prozent auf 25.020 Punkte nachgab. Der breiter aufgestellte S&P 500 schloss bei 6.831 Punkten 0,6 Prozent im Minus.

Der Ölpreis stieg unterdessen angesichts der Krise im Nahen Osten deutlich weiter: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 84,28 US-Dollar, das waren 3,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der Goldpreis ließ dagegen nach, am Abend wurden für eine Feinunze 5.079 US-Dollar gezahlt (-1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 140,70 Euro pro Gramm.

Und die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1607 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8615 Euro zu haben.

