Politik & Wirtschaft

US-Inflation schwächt sich etwas ab

US-Inflation schwächt sich etwas ab
Preise für Sprite und Dr. Pepper Cola in einem US-Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Die allgemeine Teuerung in den USA hat im Oktober offenbar etwas an Fahrt verloren. Weil vor einem Jahr „Government Shutdown“ war und keine Daten erhoben wurden, konnte die US-Statistikbehörde am Dienstag allerdings keine jährliche Inflationsrate veröffentlichen.

Gegenüber dem Vormonat kletterten die Preise demnach um 0,4 Prozent, nach 0,6 Prozent im September. Allein die Wohnkosten stiegen im Oktober um 0,3 Prozent und trugen damit zu mehr als dreißig Prozent zum monatlichen Anstieg des Gesamtindex bei, wie es hieß.

Der Index für Nahrungsmittel nahm im Oktober um 0,5 Prozent zu, die Energiepreise stiegen im Monatsvergleich um 0,7 Prozent, nachdem hier im September noch satte 5,2 Prozent Teuerung verzeichnet worden waren.

Anleger schauen in der Regel mit Argusaugen auf die US-Inflation, da die Teuerungsrate ein wichtiger Indikator für die Zinspolitik der Notenbank Fed ist. Hohe Zinsen gelten als nachteilig für die Börse wie auch für den Immobilienmarkt, unter anderem weil das Bankkonto als Anlagealternative attraktiv bleibt.

- Anzeige -

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Trauerfeier für Hubert Aiwanger in München: BR überträgt live
Flugverkehr in den USA nach Startverbot wieder aufgenommen
Trump, Putin und Xi treffen sich zu Dreiergipfel in China
SPD-Fraktionschef fordert Pflegedeckel
Ökonomen warnen vor schwerer Haushaltskrise ab 2028
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns