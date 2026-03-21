US-Sonderermittler Robert Mueller tot – Trump freut sich

Der frühere FBI-Chef und spätere Sonderermittler Robert Mueller ist tot. US-Präsident Donald Trump meldete den Tod seines langjährigen Kontrahenten am Samstag selbst öffentlich und freute sich.

„Gut so, ich bin froh, dass er tot ist. Er kann unschuldigen Menschen nicht mehr schaden“, schrieb Trump auf seiner Plattform „Truth Social“.

Mueller war von 2001 bis 2013 FBI-Chef. Von Mai 2017 bis März 2019 war er Sonderermittler zu den möglichen Verbindungen von Donald Trumps Wahlkampfteam mit russischen Stellen und damit verbundenen Thematiken. Mueller starb laut „New York Times“ bereits am Freitag, er wurde 81 Jahre alt.