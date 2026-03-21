Lottozahlen vom Samstag (21.03.2026)
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lottozahlen vom Samstag (21.03.2026)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Samstags-Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 2, 7, 19, 24, 29, 43, die Superzahl ist die 2. Der Gewinnzahlenblock im „Spiel77“ lautet 8871973. Im Spiel „Super 6“ wurde der Zahlenblock 074466 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Nach unterschiedlichen Statistiken spielen rund 10-20 Millionen Deutsche jede Woche Lotto. Innerhalb eines Jahres beteiligen sich über 20 Millionen Deutsche mindestens einmal an dem Gewinnspiel.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund wird neuer Oberbürgermeister von Augsburg – so geht es jetzt weiter

0
Augsburg – Bei der Stichwahl zur Kommunalwahl hat sich...
Newsletter

Chuck Norris: Nach medizinischem Notfall gestorben – Das ist bislang zur Todesursache bekannt

0
Chuck Norris ist tot: Der Actionheld starb am 19....
Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund gewinnt Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

0
Bei der Stichwahl zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des...
Polizei & Co

Einbruch in Augsburger Firmengebäude: Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

0
Augsburg (ots) - Einbruchsserie in der Innenstadt: Mehrere Werkzeuge...
Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw bei Steppach

0
Steppach (Lkr. Augsburg) – Am späten Samstagabend hat sich...