1. Bundesliga: BVB dreht deutlichen Rückstand gegen Hamburg
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1. Bundesliga: BVB dreht deutlichen Rückstand gegen Hamburg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Samstagabendpartie des 27. Bundesliga-Spieltags hat Borussia Dortmund einen 0:2-Rückstand gegen den HSV in der Schlussphase in einen 3:2-Sieg verwandelt.

Borussia Dortmund – Hamburger SV am 21.03.2026, Revierfoto/ddp via dts Nachrichtenagentur

Der HSV begann stark und nutzte seine Chancen effizient, während Dortmund in der ersten Halbzeit mit Ballverlusten und einer schwachen Chancenverwertung zu kämpfen hatte. Die Gäste aus Hamburg gingen folgerichtig früh in Führung, als Philip Otele in der 19. Minute den ersten Treffer erzielte. Albert Lokonga erhöhte in der 38. Minute auf 2:0 für den HSV.

Für Dortmund sah es lange Zeit gar nicht gut aus, aber dann kam der Kampfgeist zurück: In der 73. Minute gelang Ramy Bensebaini der Anschlusstreffer per Elfmeter, nachdem William Mikelbrencis ein Foul begangen hatte. Serhou Guirassy erzielte in der 78. Minute den Ausgleich für die Dortmunder. Nach einem weiteren Elfmeter für Dortmund in der 84. Minute, erneut verwandelt durch Ramy Bensebaini, war die Partie gedreht.

Der Sieg sichert Dortmund wichtige Punkte im Kampf um den zweiten Tabellenplatz und verschiebt die Meisterfeier der Bayern weiter nach hinten, während der HSV trotz einer starken ersten Halbzeit ohne Punkte die Heimreise antreten muss und auf Platz elf bleibt.

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