Lkw-Unfall auf A9: Holzladung umgekippt, Beifahrer schwer verletzt

Am Samstagabend, den 21. März 2026, kam es auf der Autobahn A9 zu einem schweren Unfall, bei dem ein Lkw ins Schlingern geriet und seine Holzladung verlor. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding, als ein Reifen des Fahrzeugs platzte und der Lkw umkippte. Ein 43-jähriger Beifahrer wurde dabei schwer verletzt.

Ereignisse auf der A9

Der 37-jährige deutsche Lkw-Fahrer war unterwegs in Richtung München, als der Unfall passierte. Neben ihm befanden sich sein 43-jähriger Beifahrer und ein 8-jähriges Kind im Fahrzeug. Während der Fahrer und das Kind sich mit leichten Verletzungen selbst aus dem umgestürzten Lkw befreien konnten, musste der schwer verletzte Beifahrer von der Feuerwehr befreit werden.

Rettungsmaßnahmen und Folgen

Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Beifahrer in eine Klinik. Der Fahrer und das Kind wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Feucht führten eine Unfallaufnahme durch. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten, die noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen werden. Unterstützung erhalten die Einsatzkräfte von der Feuerwehr, dem THW und der Autobahnmeisterei. Die A9 bleibt bis auf Weiteres voll gesperrt.