Tödliche Verletzungen erlitt ein 27-Jähriger am Freitag, 1. September 2023, bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück bei Vachendorf (Kreis Traunstein). Der Mann wurde von einem umfallenden Baumstamm getroffen.

Am Freitagabend, 1. September 2023, gegen 17.30 Uhr waren zwei Männer in einem Waldstück mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Als ein größerer, ca. vier Meter hoher, Baumstamm mithilfe einer Traktorseilwinde und eines Fällkeils gefällt werden sollte, fiel der Stamm seitlich um und traf dabei einen der beiden Männer – einen 27-Jährigen aus Traunstein. Dieser wurde gleich darauf schwerst verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Dort verstarb der 27-Jährige jedoch am Nachmittag des 2. September 2023 aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Beamte der Polizeiinspektion Traunstein trafen noch am Unfallort alle erforderlichen Erstmaßnahmen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall wurden, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, durch den Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernommen. Derzeit ist von einem tragischen Forstunfall ohne Fremdverschulden auszugehen.