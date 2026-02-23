Vermisster aus Günzburg tot in Rechberghausen aufgefunden – Ermittlungen laufen

Der seit dem 13.02.2026 in Günzburg vermisste 56-jährige Mann wurde tot aufgefunden. Die umfangreiche Suche nach ihm wurde eingestellt.

Fundort in Rechberghausen

Der Vermisste wurde im Gebiet des Polizeipräsidiums Ulm in Rechberghausen entdeckt. Aktuell hat der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Ulm die weiteren Ermittlungen zu den Umständen des Todes übernommen.

Bürger zur Löschung von Daten aufgerufen

Um das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Person zu wahren, fordert das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West die Öffentlichkeit auf, sämtliche persönlichen Daten sowie das im Zuge der Vermisstenfahndung veröffentlichte Bild zu löschen. „Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe“, so das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.