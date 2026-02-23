Vollbrand in Gartenhütte: Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen zwei 20-Jährige eingeleitet

In Immenstadt kam es heute gegen 14:00 Uhr zu einem Vollbrand in einer Gartenhütte in der Missener Straße. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Verdächtige Personen vor Ort

Laut den bisherigen Ermittlungen hielten sich etwa 20 Minuten vor dem Brandausbruch zwei 20-jährige Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit berechtigt in der Hütte auf, wo sie eine Zigarette rauchten. Kurz danach stand die Hütte in Flammen.

Großeinsatz der Feuerwehren

Im Einsatz waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehren aus Immenstadt, Bühl, Zaumberg und Rauhenzell. Derzeit wird eine fahrlässige Brandentstehung durch das Rauchen in der Hütte vermutet, doch die endgültige Bewertung bleibt den laufenden Ermittlungen vorbehalten.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizeiinspektion Immenstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die beiden 20-Jährigen eingeleitet.