Wadephul „erstaunt“ über Ungarns Position zur Ukraine

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat sich überrascht über die jüngste Blockade von EU-Hilfen für die Ukraine durch Ungarn gezeigt.

„Ich bin über die ungarische Position erstaunt“, sagte Wadephul am Montag vor Beratungen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. „Wir werden mit unserem ungarischen Kollegen darüber diskutieren.“ Er glaube nicht, dass es richtig sei, „wenn Ungarn seinen eigenen Kampf für die Freiheit, für die europäische Souveränität verrät“. Und deswegen werde man mit Argumenten noch einmal in Budapest, aber auch in Brüssel an die Ungarn herantreten, dass man die Position überdenke.

„Denn am Ende sollte ein Blick in die Geschichte zeigen, dass es richtig ist, europäisch orientiert zu bleiben“, so Wadephul. „Gerade wir Deutsche haben Ungarn viel zu verdanken. Wir wissen das und wir wissen auch, dass Ungarn am Ende des Tages sich immer für die Freiheit entschieden hat, und das sollte auch jetzt die richtige Orientierung geben.“

Ungarn hatte zuletzt mit der Blockade des 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungspakets für die Ukraine gedroht. Hintergrund sind Vorwürfe, wonach Kiew angeblich absichtlich Öllieferungen nach Ungarn verhindere.