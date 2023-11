Weil die Schulen am Buß- und Bettag geschlossen haben: Tolles Programm für Mitarbeiterkinder an der Uniklinik Augsburg

Weil die Schulen am Buß- und Bettag geschlossen haben, dürfen Mitarbeitende der Uniklinik ihr Kind mit ins Krankenhaus bringen. Hier hat das Familienbüro ein spannendes Programm für die Kleinen auf die Beine gestellt. Unter anderem geht es auf den Hubschrauberlandeplatz.

Wenn Schulen außerhalb der Ferien schließen, ist das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oft ein Problem der Unterbringung ihrer Kinder. Das Universitätsklinikum möchten seine Mitarbeitenden deshalb unterstützen und bietet ihnen am Buß- und Bettag eine Kinderbetreuung an. Die Bing dein Kind mit in die Arbeit-Aktion wurde bereits letztes Jahr sehr gut angenommen. 45 Mädchen und Buben wurden von freiwilligen Mitarbeitenden des UK-Augsburg unter Koordination des Familienbüros am Buß- und Bettag betreut. Für dieses Jahr sind 66 Kinder zwischen sechs und elf Jahren angemeldet.

Am Mittwoch, 22. November, wartet in der Zeit von 8 bis 14 Uhr ein spannendes Programm auf die Kinder. Die Highlights sind eine Führung auf dem Hubschrauberlandeplatz, ein Rundgang durch die Kinderklinik, das Teddybärenkrankenhaus in der Akademie für Gesundheitsberufe und eine Runde Sport mit den Sporttherapeuten der Uniklinik in unserer Sporthalle.

Von Ines Lehmann