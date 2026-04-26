Zeugenaufruf nach Unfall zwischen Pkw und Lkw auf B17 bei Untermeitingen

Am Freitag (24.06.2026) ereignete sich auf der B17 in Fahrtrichtung Norden auf Höhe der Anschlussstelle Lagerlechfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw mit Anhänger.

Zusammenstoß bei Auffahrt auf die B17

Gegen 16.30 Uhr kollidierte der Pkw einer 21-jährigen Fahrerin beim Auffahren auf die B17 mit dem Lkw eines 51-jährigen Fahrers, der sich bereits auf der Bundesstraße befand.

Unfallshergang ist unklar

Da beide Fahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten und die Unfallstelle bereits geräumt war, bittet die Autobahnpolizei dringlich um Zeugenaussagen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

Unterschiedliche Nationalitäten der Unfallbeteiligten

Die 21-jährige Fahrzeugführerin ist deutsche Staatsbürgerin, während der 51-jährige Lkw-Fahrer die bulgarische Staatsangehörigkeit besitzt.