Zoo Augsburg aktuell | Es wird noch nicht wirklich ruhig im Park

Auch wenn an diesem Wochenende die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden und Weihnachten näher rückt, richtig ruhig wird es im Zoo Augsburg noch nicht. Was sich dort in den letzten Wochen ereignet hat und geplant ist, erfahren sie in der neuesten Ausgabe von Zoo Augsburg aktuell.

Die Abgänge

in Weißohrbülbül sowie zwei Bahamaenten haben ein neues Zuhause im Zoo „Arche Noah“ in Braunschweig gefunden.

Der junge Mohrenmaki-Mann „Komba“ ist in den Zoo Liberec in Tschechien umgezogen.

Die Trauerfälle

Im Vogelbestand gab es leider einige Verluste: Zwei Sumbawadrosseln – Mutter und Jungtier – sind verstorben. Auch der letzte Königsglanzstar sowie einer der neu eingetroffenen Timor-Zebrafinken haben das Zeitliche gesegnet.

Zudem musste man sich altersbedingt vom Grünen Leguan verabschieden, der hinter den Kulissen im Reptilienhaus lebte.

Bauvorhaben

Auf der Baustelle der neuen Himalaya-Anlage tut sich derzeit einiges: Die Fundamente für das zukünftige Schneeleopardengehege sind bereits gegossen, der Hügel im Gehege wächst sichtbar heran, und auch die ersten Geröllfelder wurden angelegt. Fast täglich lassen sich neue Fortschritte erkennen.