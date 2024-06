Der Juni war bisher verheerend für den Zoo Augsburg. Durch die vielen Regenfälle kamen nur wenige Besucher, und auch der Keller der Verwaltung wurde durch hochdrückendes Grundwasser überflutet. Der Schaden ist bisher noch nicht absehbar, da man immer noch mit der Trockenlegung beschäftigt sind. Was sich sonst noch getan hat, erfahren Sie in der neuesten Ausgabe von Zoo Augsburg aktuell.

Die jungen Wilden

Nun geht die Schlupfsaison so richtig los. Es schlüpften zwei weitere Magellanpinguine (von denen einer leider nicht überlebt hat), drei Kapuzenzeisige, ein Kaptriel, drei Seidenreiher, zwei Rosa Löffler, eine Inkaseeschwalbe, eine Waliataube, eine Weißwangengans, sieben Moorenten und zwei Mandarinenten.

So wie es jetzt aussieht, sind alle 14 Nasenbärenjungtiere durchgekommen, ein toller Erfolg für die beiden Mütter. Außerdem wurden zwei weitere Alpensteinböcke geboren. Bei den Reptilien schlüpfte ein himmelblauer Zwergtaggecko.

Die Neuzugänge

Die Partnerin für den ussurischen Kragenbär Franz ist inzwischen wohlbehalten in Augsburg angekommen. Misha hat sich schon gut eingewöhnt, und zeigt ganz anderes zerstörerisches Potenzial als der brave Franz. Die beiden konnten auch schon am sogenannten Schnüffelgitter miteinander Kontakt aufnehmen, was aber bisher noch nicht reine Harmonie zeigt.

Vom Tiergarten Straubing erhielten der Augsburger Zoo fünf Geburtshelferkröten für das Terrarium der heimischen Amphibien.

Auf der Suche nach einem weiblichen Kugelgürteltier is der Zoo glücklicherweise sehr schnell fündig geworden. Der Zoo Frankfurt hat eines abzugeben, was in den nächsten Wochen in Augsburg ankommen wird.

Die Abgänge

Hier verließen uns einige Nachzuchten im Vogelbestand. Von den Moorenten wurden drei Nachzuchten an den Zoo Kronberg abgegeben, zwei männliche Tiere reisten nach Wroclaw (Breslau) wo sie an der Oder, zusammen mit anderen Zoonachzuchten, ausgewildert wurden. Begleitet wurden sie auf der Reise nach Wroclaw von einer Bartlett Dolchstichtaube, die für den Zoobestand vorgesehen ist.

Ein weibliches Alpaka wurde an den Zoo Schwerin abgegeben, drei Rotaugenlaubfrösche an den Tierpark Olching und zwei himmelblaue Zwergtaggeckos an den Zoo Salzburg.

Die Trauerfälle

Durch die starken Regenfälle Ende Mai wurden leider einige Jungvögel verloren. So starben alle acht Jungstörche in ihren Nestern, außerdem eine Inka-Seeschwalbe, ein Rosa Löffler und ein Seidenreiher. Ein Magellanpinguin starb im hohen Alter von 34 Jahren.

Geschlachtet wurden die Rotbüffelkälber der Jahre 2021 und 2022. Eigentlich waren sie für einen Transport in die USA vorgesehen, aber leider stellte sich bei den dafür durchzuführenden Untersuchungen heraus, dass sie Infektionen durchgemacht hatten (Nachweis von Antikörpern), mit denen eine Einfuhr in die USA leider nicht möglich war.