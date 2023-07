Zoo Augsburg aktuell | Die Freizeitalternative in Augsburg – ein Besuch im Zoo Augsburg

Auch wenn die letzten Wochen doch sehr heiß waren, konnte der Zoo Augsburg bei den Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr dennoch recht gut aufholen. Vom Wetter her eher unbeständige Wochenenden wie die beiden Letzten zeigen, dass der Zoo als Alternative zum Freibad oder Badesee ganz weit vorne liegt. Was es dort neues zu entdecken gibt, erfahren Sie in dieser Ausgabe von „Zoo Augsburg aktuell“.

Die jungen Wilden

Nachwuchs kann der Zoo bei den Kapuzineraffen, den Alpakas und den Rotbüffeln verzeichnen. Da passt es sehr gut, dass die Rotbüffel-Nachzuchten der beiden letzten Jahre im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) den Tierpark in Kürze in Richtung USA verlassen werden.

Auch im Vogelbereich gab es weitere Schlupfe. Das Zuchtpaar der Rosenhalsfruchttauben ist weiterhin derart produktiv, dass man gar nicht mit der Abgabe der letzten Jungtiere an die zukünftigen Halter hinterherkommt. Ebenfalls sehr produktiv sind auch die Bartlett-Dolchstichtauben, die die gleiche Voliere bewohnen.

Wie zu erwarten war, sind auch bei den Mönchssittichen wieder Jungvögel aus dem großen Gemeinschaftsnest ausgeflogen. Bei den Moorenten sind zehn, bei den Bahamaenten neun und bei den Kuhreihern zwei Junge geschlüpft.

Auch in diesem Monat ist wieder ein himmelblauer Zwerggecko geschlüpft.

Die sechs Nasenbär-Jungtiere sind bereits wuselig auf permanenter Erkundungstour im Gehege unterwegs und wurden letzte Woche geimpft, mit einem Transponder ausgestattet und gesext. Es sind drei Weibchen und drei Männchen.

Das diesjährige Magellanpinguin-Küken ist auch wohlauf und regelmäßig vor seiner Höhle zu beobachten. Nicht mehr lange, dann wird die Mauser abgeschlossen sein und dann kann der Badespaß beginnen. Leider kommen im Zusammenhang mit dieser Art keine guten Nachrichten aus Uruguay. An die 2000 junge Magellanpinguine wurden dort tot an der Küste angespült. Als Ursache dafür vermuten Fachleute die Überfischung. Der Natur- und Artenschutzfonds des Zoo Augsburg unterstützt bereits seit ein paar Jahren ein Projekt zum Schutz der Magellanpinguine in Punta Tombo/Argentinien (https://ecosystemsentinels.org/). Die Forschungsgruppe dieses Projekts hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, die belegt, dass die Verlegung von Tanker-Routen weiter weg von der Küste dazu führt, dass weniger Magellanpinguine in Ölteppichen verenden. Diesem Vorbild sollten auch andere folgen.

Dieses Jahr waren auch die wilden Weißstörche sehr fleißig. Erstmals hat sich auch ein zweites Weißstorch-Paar am Nachbar-Baum angesiedelt und insgesamt flogen 6 Jungstörche aus.

Und zu guter Letzt: Breitmaulnashorn „Nero“ hält alle anderen Nashörner auf Trab und seine Eltern „Wisje“ und „Bantu“ haben vielleicht sogar schon den nächsten Nachwuchs gezeugt. In ungefähr 16 Monaten wissen wir mehr.

Die Neuzugänge

Im Berichtszeitraum gab es keine Neuzugänge.

Die vier Hirschziegenantilopen haben sich sehr gut im neuen Stall eingelebt und sind nun auch für die Besucher im Außengehege zu sehen. In Kürze wird auch ein Bock in der Anlage einziehen, den den der Zoo Augsburg aus dem Opel-Zoo in Kronberg am Taunus erhalten werden. Mehr dazu dann voraussichtlich in der nächsten Ausgabe von „Zoo Augsburg aktuell“

Die Abgänge

Grevy-Zebra „Mala“ reiste im Rahmen des Erhaltungszuchtprogrammes für diese Art in den Tierpark Kolmarden in Schweden.

Mini-Shetland Pony „Marlin“ wurde an privat abgeben. Mehr zu diesen Beweggründen in der Rubrik „Todesfälle“.

Eine männliche Nachzucht der Rosenhalsfruchttauben ging an die Stuttgarter Wilhelma und eine Weibliche an den ZooPark Beauval.

Die drei letztjährigen Nachzuchten der Würfelnattern wurden an das Haus für Natur im Museum Niederösterreich abgegeben.

Die Trauerfälle

Mini-Shetland Pony „Alice“ musste aufgrund von gesundheitlichen Problemen, die weder durch Medikamente noch durch eine OP zu beheben waren, erlöst werden. Damit das Pony „Marlin“ nicht allein bleibt, wurde es an privat abgegeben, wo sie ein großartiges, neues zu Hause bei anderen Ponys gefunden hat.

Leider ist auch die letzte Amurkatze im Alter von 16 Jahren verstorben. Wie es mit der nun leerstehenden Anlage weitergeht, wird in Kürze festgelegt.

Für alle sehr überraschend sind auch die drei jungen Schwalbensittiche kurz vor dem Ausfliegen aus dem Nistkasten verstorben.

Eines der diesjährigen Nachzuchten bei den Mosambikgürtelschweife musste erlöst werden.

Highlights

Am 28.Juli ist es wieder so weit. Zahlreiche Künstler, eine romantische Illumination des Zoos und viele köstliche Leckereien machen die Dschungelnacht zu einem echten Highlight der Zoosaison!

Ein Highlight jagt das Nächste! Am 8.August findet selbstverständlich auch wieder das Kinderfriedensfest im Zoo statt.

Noch bis Ende Juli können Sie die Ausstellung „Pfoten weg von tierischen Souvenirs!“ im Umweltbildungszentrum im Elefantenhaus besuchen. Hier erhalten sie Artenschutztipps für den kommenden Urlaub. Die ca. 40 Exponate, teils wunderschön, teils eher geschmacklos, wurden Großteils freundlicherweise vom Hauptzollamt Augsburg zur Verfügung gestellt.