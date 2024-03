Zoo Augsburg aktuell | Von neuen „Königen“ und anderen tierischen Bewohnern

Ein ganz toller Februar liegt hinter uns, und nun steht auch schon Ostern vor der Tür – der erste Saisonhöhepunkt für den Zoo Augsburg. Deswegen wird auch die Wetterprognose schon seit Tagen genau verfolgt. Derzeit schwankt die Vorhersage zwischen 6 und 25 Grad – es bleibt also spannend. Was sich in der letzten Zeit im Park getan hat, erfahren Sie in der neuesten Ausgabe von Zoo Augsburg aktuell.

Die jungen Wilden

Erstmals Nachzucht gab es bei den neuen Spinifx Hüpfmäusen im Elefantenhaus. Hier wurden zwei Jungtiere geboren. Auch die Baumstreifenhörnchen haben wieder Nachwuchs. Um sie nicht zu stören ist noch nicht bekannt wie viele Jungtiere hier geboren wurden.

Im Vogelbestand schlüpften zwei Kaptriele, von denen leider nur einer überlebt hat, außerdem eine Rosenhalsfruchttaube.

Die Neuzugänge

Nun sind sie angekommen – die beiden knapp dreijährigen Löwenbrüder Dunay und Altai reisten aus dem Zoo Lissabon nach Augsburg und gewöhnen sich derzeit ein (wir berichteten). Daher ist das Löwenhausr noch nicht zugänglich. Nachdem sie keine Glasscheiben gewöhnt sind, kann es durchaus noch etwas dauern, bis die Besucher ins Haus gelassen werden können.

Der Zoo Augsburg erhielt insgesamt sieben Textorweber aus den Zoos Heidelberg und Krefeld, 10 Säbelschnäbler und drei Blaue Pfaue aus Neuwied. Zwei Purpurnaschvögel aus Heidelberg und zwei Schmalschnabelstare auf Rotterdam (NL).

Die Abgänge

Die drei älteren Jungtiere der Wasserschweine wurden an den Zoo Veldhoven in den Niederlande abgegeben, und derzeit sucht der Zoo Augsburg intensiv nach einem neuen Weibchen, was sich überraschenderweise nicht so einfach gestaltet.

Der männliche Malaienkauz wurde gegen ein Männchen aus De Paay (NL) getauscht. Außerdem wurde der männliche Trompetervogel an Antwerpen (B) und zwei Mähnengänse an Veldhoven (NL) abgegeben.

Die Trauerfälle

Leider ist eines der Bibermännchen verstorben, und der Zoo ist nun auf der Suche nach einer weiblichen Gefährtin für Ernie.

Im Vogelbestand verstarb die Nachzucht bei den Sumbawadrosseln und der Graublauen Täubchen. Außerdem musste man vom Balistar Abschied nehmen. Er hatte schon ein ansehnliches Alter erreicht, und mit seinem Tod war schon länger zu rechnen. In Kürze wird aber wieder ein Paar dieser schönen Vögel ankommen.

Bauvorhaben

Die nächsten Bauberatungen für das neue Himalaya-Land haben stattgefunden, und es gibt jetzt auch detailliertere Pläne. Nun folgt die Detailplanung, was die Ställe und Absperrungen betrifft. Die Wegeführung ist geklärt – es wurde durchgehend darauf geachtet, dass das gesamte Gelände mit Kinderwägen, Buggys und auch Rollstühlen erreichbar ist. Zusätzlich war den Verantwortlichen besonders wichtig, dass der eindeutige Rundweg, der den Augsburger Zoo auszeichnet, gewahrt bleibt.