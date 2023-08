„Zukunftsversprechen an das Allgäu“ | Bayerischer Ministerrat beschließt Erweiterung der Hochschule Kempten

Der Bayerische Ministerrat hat in seiner gestrigen Sitzung über die Erweiterung der Hochschule Kempten befunden.

„Der sechste Bauabschnitt kommt! Das ist ein Zukunftsversprechen an das Allgäu. Der Planungsauftrag für Erstellung der Projektunterlage wird zügig erteilt“, betonte Wissenschaftsminister Markus Blume am Rande der Kabinettssitzung. „Der sechste Bauabschnitt ist eine Jahrhundertchance für die Hochschule und die gesamte Region. Der Ausbau an einem Standort schafft Attraktivität und Synergien. Die Hochschule Kempten ist DER Allgäu-Thinktank und erste Anlaufstelle für die heimischen Unternehmen. Die Studierendenzahl hat sich in den letzten Jahren fast verdoppelt. Und die klügsten Köpfe brauchen innovative Infrastruktur. Eine akademische Ausbildung in der Region bedeutet echte Perspektive für die Region. Hightech in der Heimat: In Kempten wird dieses Motto mit Leidenschaft – und großem Erfolg – gelebt“, so Blume.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek fügte hinzu: „Das Allgäu startet durch mit der Version Kempten 6.0. Der sechste Bauabschnitt ist ein neues Kapitel für den Innovationsstandort Allgäu. Dafür investieren wir über 250 Millionen Euro ins Allgäu. Das ist ein Meilenstein für die Weiterentwicklung des Campus Kempten. Davon wird auch die Gesundheits- und Pflegebranche profitieren, denn mit dem Bayerischen Zentrum Pflege Digital und dem Verbundprojekt CARE REGIO an der Hochschule Kempten denken wir Pflege neu – und gestalten so gemeinsam mit den Nachwuchskräften eine moderne pflegerische Versorgung für die Zukunft.“

Die Hochschule Kempten ist ein Erfolgsmodell: Die Zahl der eingeschriebenen Studierender von knapp 3.000 im Jahr 2005 auf aktuell deutlich über 5.000 hat sich fast verdoppelt. Zudem hat sie Hochschule in den letzten Jahren den volkswirtschaftlich gebotenen und von der Staatsregierung mit Hightech Agenda und Hochschulinnovationsgesetz angestrebten Ausbau der angewandten Forschung forciert. Die Planungen für den sechsten Bauabschnitt sehen die Errichtung neuer Laborflächen für die Technische Fakultäten, den Bau von Hörsälen, die Schaffung von Flächen für zentrale Dienstleistungen wie Video- und E-Learning-Labore vor. Zudem soll mehr Raum für die Weiterbildung und für das Bayerische Zentrum Pflege Digital entstehen. Der Freistaat sieht inklusive Risiko-Puffer über 250 Millionen Euro für das Großprojekt vor. Für die Erweiterung sind Grundstücke in direkter Nähe zum heutigen Campus vorgesehen.

Die Hochschule Kempten bildet Fach- und Führungsnachwuchskräfte für die Wirtschaft insbesondere in der Region Allgäu aus, betreibt angewandte Forschung auf hohem Niveau und führt Entwicklungsprojekte für Unternehmen durch. Sie hat sich seit ihrer Gründung 1977 einen hervorragenden Ruf als Hochschule des Allgäus erworben und ist für die weitere positive wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung dieser Region ein wertvoller Partner.