1. Bundesliga: Bayern gewinnen souverän gegen Gladbach
Sport
1 Min.Lesezeit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Zum Auftakt des 25. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München einen klaren 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach eingefahren.

FC Bayern München – Borussia Moenchengladbach am 06.03.2026, Revierfoto/ddp via dts Nachrichtenagentur

Die Münchner zeigten von Beginn an ihre Dominanz, gingen aber erst in der 33. Minute durch Luis Diaz in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Konrad Laimer nach einem schnellen Konter auf 2:0.

In der zweiten Halbzeit setzte Jamal Musiala in der 57. Minute mit einem sicher verwandelten Strafstoß das 3:0. Nicolas Jackson belohnte sich in der 79. Minute für seine engagierte Leistung und erzielte das 4:0, indem er einen scharfen Pass von Karl am ersten Pfosten ins Tor lenkte. Borussia Mönchengladbach gelang in der 89. Minute durch den eingewechselten Wael Mohya der Ehrentreffer zum 4:1 – die Bayern waren schon im Schongang und hatten, man muss es so sagen, gepennt.

Die Partie war geprägt von der spielerischen Überlegenheit der Bayern, die mit 65 Prozent Ballbesitz das Geschehen kontrollierten. Borussia Mönchengladbach hatte es schwer, sich gegen die druckvolle Spielweise der Gastgeber zu behaupten, und musste zudem ab der 55. Minute in Unterzahl spielen, nachdem Rocco Reitz die Rote Karte gesehen hatte.

In der Tabelle drehen die Bayern an der Spitze einsam ihre Runden, mit nun wieder 14 Punkten Abstand auf den obersten Verfolger BVB, Gladbach bleibt auf Platz 12 – mit nur drei Punkten Abstand auf die Abstiegsränge.

