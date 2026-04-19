18-Jährige mit illegalem Pfefferspray und Messer auf Augsburger Plärrer erwischt

Augsburg – Am Samstag, den 18. April 2026, hat eine 18-jährige Frau bei einer Sicherheitskontrolle in der Innenstadt eine illegale Waffe präsentiert. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr bei den Einlasskontrollen zum Plärrer.

Ungekennzeichnetes Pfefferspray entdeckt

Die junge Frau hatte ein Pfefferspray abgegeben und dafür einen Pfandzettel erhalten. Doch bei der Inspektion des Sicherheitsdienstes wurde festgestellt, dass das Spray keine erforderliche Kennzeichnung trug. Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet, da ein ungekennzeichnetes Pfefferspray, auch bekannt als Tierabwehrspray, als verbotener Gegenstand gilt.

Weitere Funde bei Polizeikontrolle

Im Zuge der polizeilichen Kontrolle wurde zudem ein Taschenmesser bei der Frau gefunden und beschlagnahmt. Die Ermittlungen gegen die 18-Jährige, die die italienische Staatsangehörigkeit besitzt, laufen unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.