2. Bundesliga: Kiel siegt in Düsseldorf - Karlsruhe dreht Partie
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2. Bundesliga: Kiel siegt in Düsseldorf – Karlsruhe dreht Partie

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Holstein Kiel hat sich am Freitagabend in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf mit 2:1 durchgesetzt, während Karlsruher SC einen 4:1-Erfolg gegen Arminia Bielefeld gefeiert hat.

Phil Harres (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In Düsseldorf entwickelte sich nach torloser erster Hälfte ein intensives Kellerduell. Kiel ging in der 51. Minute durch Phil Harres in Führung. Die Gastgeber antworteten in der 71. Minute, als Cedric Itten zum 1:1 traf. Die Entscheidung fiel wenig später: In der 80. Minute erzielte Ivan Nekic den Siegtreffer für die Gäste. Trotz einer engagierten Schlussphase fand Düsseldorf keine Antwort mehr auf die kompakt verteidigenden Kieler.

Deutlich torreicher verlief die Begegnung in Karlsruhe. Zunächst gingen die Gäste aus Bielefeld in der 11. Minute durch Robin Knoche in Führung. Karlsruhe glich jedoch schnell aus: Louey Ben Farhat traf in der 18. Minute zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel übernahm der KSC die Kontrolle. Christoph Kobald erzielte in der 63. Minute das 2:1, ehe Marvin Wanitzek in der 77. Minute nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Shio Fukuda in der 89. Minute mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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