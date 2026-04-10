Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.04.2026

Innenstadt – Polizei ermittelt gegen E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag (09.04.2026), gegen 22.30 Uhr, stürzte ein 39-jähriger alkoholisierter Mann alleinbeteiligt mit einem E-Scooter am Leonhardsberg.

Der 39-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 39-Jährigen.

Der 39-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Pfersee – Im Zeitraum von Mittwoch (08.04.2026), 14.00 Uhr, bis Donnerstag (09.04.2026), 16.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Fahrrad in der Pater-Roth-Straße.

Der Beuteschaden befindet sich im mittleren bis oberen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Hochfeld – Am Donnerstag (09.04.2026), im Zeitraum von 00.00 Uhr bis 11.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec in der Von-Richthofen-Straße.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Am Donnerstag (09.04.2026), gegen 17.30 Uhr, entwendete ein 22-jähriger Mann mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft in der Albert-Schenavsky-Straße.

An der Kasse bezahlte der 22-Jährige lediglich ein Kleidungsstück und verließ das Geschäft mit der restlichen unbezahlten Ware. Die unbezahlte Ware hatte der 22-Jährige zuvor mit einem Werkzeug manipuliert. Zwei Mitarbeiter hielten den Mann auf und verständigten die Polizei. Der Beuteschaden befindet sich im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 22-Jährigen.

Der 22-Jährige besitzt die Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag (09.04.2026), gegen 21.15 Uhr, war ein 24-jähriger Autofahrer in der Kantstraße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs.

Die Polizeistreife stellte bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten bei dem 24-Jährigen fest. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain und Amphetamin. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Donnerstag (09.04.2026), gegen 20.15 Uhr, versuchte ein 43-jähriger Mann Sicherheitsdienstmitarbeiter zu schlagen und leistete Widerstand gegen Polizeibeamte in der Langenmantelstraße.

Der 43-Jährige erhielt ein Hausverbot für ein Festzelt auf dem Plärrer. Im Anschluss verhielt sich der 43-Jährige aggressiv. Die Polizeibeamten verhinderten eine weitere körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Die Beamten nahmen den Mann fest, wobei er Widerstand gegen die Einsatzkräfte leistete.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung gegen den 43-Jährigen.

Der 43-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Polizei stoppt Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag (09.04.2026), gegen 18.45 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 19-jährigen Fahranfänger in der Bürgermeister-Wegele-Straße.

Beamten stellten bei der Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche sowie die russische Staatsangehörigkeit.

Region

Stadtbergen – Polizei ermittelt nach Hundebiss

Am Mittwoch (08.04.2026), gegen 17.00 Uhr, biss ein Hund einen 40-jährigen Jogger auf einer Grünfläche in der Straße „Am Leiterle“.

Der bislang unbekannte Hundehalter führte seinen Hund an einer langen Leine. Der Hund rannte auf den Jogger zu und biss ihn in den Oberschenkel. Der bislang unbekannte Hundehalter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Der 40-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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