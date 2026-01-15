Achtung Pendler! Behinderungen auf A8 Richtung München nach Unfall

Rund 45 Kilometer südöstlich von Augsburg kam es am Donnerstag, 15.01.2026, gegen 05:50 Uhr auf der BAB A8 in Fahrtrichtung München, auf Höhe des Autobahnkreuzes München-West, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Ein Pkw drehte sich infolge des Zusammenstoßes und blieb mit Achsbruch auf der linken Fahrspur liegen. Die Autobahn musste daraufhin komplett gesperrt werden. Inzwischen ist wieder ein Fahrstreifen offen, aber es kommt zu erheblichen Behinderungen.

Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt, der genaue Hergang ist aktuell noch unklar.