AfD fordert Vorstellung Aigners auch in ihrer Fraktion

Die AfD-Fraktion im Bundestag erwartet, dass sich die CSU-Politikerin Ilse Aigner als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt auch bei ihr vorstellt. Parlamentsgeschäftsführer Stephan Brandner sagte der “Rheinischen Post”, wer Bundespräsidentin werden wolle, müsse selbstverständlich von sich aus bei allen Fraktionen vorstellig werden, zumal die Wahl ohne Aussprache erfolge.

Brandner ergänzte, wer schon vor der Wahl kneife und damit deutlich mache, wie parteiisch er sei, sei schon daher ein Fehlgriff. Er fragte weiter, wie die AfD und ihre Millionen Wähler davon ausgehen sollten, “dass sie eine überparteiische, neutrale und vermittelnde Präsidentin aller Bürger sein wird, wenn sie schon heute nicht einmal willig ist, mit uns in Kontakt zu treten und jeden Gesprächswunsch offenbar verängstigt verneint”.

Die AfD werde einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken, der sich ebenfalls allen anderen Fraktionen vorstellen werde, sagte Brandner. Seine Partei setze sich zudem für die Direktwahl des Bundespräsidenten ein. Man sollte sich allerdings auch fragen, ob es dieses Amt überhaupt braucht.

Mehr zum Thema: Wanderwitz kritisiert CDU-Kurs zu AfD-Anträgen scharf