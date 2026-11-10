Politik & Wirtschaft

Merz lobt Reformtempo von Magyars Regierung

Merz lobt Reformtempo von Magyars Regierung
Gruppenfoto von deutschen und ungarischen Regierungsmitgliedern am 10.11.2026, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat das Reformtempo des ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar bei dessen Berlin-Besuch in höchsten Tönen gelobt.

Magyars Regierung habe seit ihrer Amtsübernahme “mit beeindruckendem Tempo Reformen in Ungarn vorangetrieben”, sagte Merz am Dienstag nach einem Treffen mit dem Regierungschef und mehreren Ministern im Kanzleramt. Der ungarische Ministerpräsident mache damit klar, dass sein Land wieder “ein aktiver Teil der europäischen Familie” sei.

Die Europa-Rede von Magyar am Vortag habe zudem gezeigt, dass die ungarische und die deutsche Geschichte eng miteinander verbunden seien. “Deswegen war es mir ein wichtiges Anliegen, heute mit dir in diesem besonderen Format mit mehreren unserer Minister diesen Neustart unserer Beziehungen zu besprechen”, sagte Merz in Richtung seines Gastes.

Mehr zum Thema: Merz zu Gespräch mit Putin bereit – kein Telefonat geplant · Merz will EU-Kurs beim Emissionshandel nicht abschwächen

- Anzeige -

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Bundeswehr verbannt chinesische Drohnen aus Kasernen
Union lehnt Abschaffung von Steuerklassen III und V ab
Rot-Rot-Grün in Mecklenburg-Vorpommern legt Koalitionsvertrag vor
Dax legt zu – US-Verbraucherpreise verunsichern Anleger
Schwerdtner verteidigt Mietsteigerungen nach Vergesellschaftung
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns