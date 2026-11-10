Merz lobt Reformtempo von Magyars Regierung

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat das Reformtempo des ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar bei dessen Berlin-Besuch in höchsten Tönen gelobt.

Magyars Regierung habe seit ihrer Amtsübernahme “mit beeindruckendem Tempo Reformen in Ungarn vorangetrieben”, sagte Merz am Dienstag nach einem Treffen mit dem Regierungschef und mehreren Ministern im Kanzleramt. Der ungarische Ministerpräsident mache damit klar, dass sein Land wieder “ein aktiver Teil der europäischen Familie” sei.

Die Europa-Rede von Magyar am Vortag habe zudem gezeigt, dass die ungarische und die deutsche Geschichte eng miteinander verbunden seien. “Deswegen war es mir ein wichtiges Anliegen, heute mit dir in diesem besonderen Format mit mehreren unserer Minister diesen Neustart unserer Beziehungen zu besprechen”, sagte Merz in Richtung seines Gastes.

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