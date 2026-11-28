Fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung (49 Prozent) betrachtet die AfD laut einer aktuellen Umfrage als ernsthafte Gefahr für Deutschland. 60 Prozent halten sie für radikal, 58 Prozent für rassistisch, 49 Prozent für aggressiv und rücksichtslos. AfD-Anhänger hingegen sehen ihre Partei vollkommen anders: Von den AfD-Anhängern halten nur elf Prozent ihre favorisierte Partei für radikal, vier Prozent für ausländerfeindlich, zwei Prozent für aggressiv und rücksichtslos. Das ergab eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Anhänger der AfD stellen ihrer Partei demnach in vieler Hinsicht ein überwältigendes Zeugnis aus: 93 Prozent halten sie für bürgernah, eine Partei, die versteht, was die Menschen bewegt; 81 Prozent attestieren ihr gute Politiker, 73 Prozent eine vorausschauende Politik; 74 Prozent sind überzeugt, dass die AfD das Land führen könnte; 80 Prozent sagen ihr einen weiter wachsenden Rückhalt in der Bevölkerung voraus. Zweifel an der Demokratietreue lassen Anhänger der AfD nicht gelten: 43 Prozent der Bevölkerung, aber nur fünf Prozent der eigenen Anhänger sehen die AfD als eher demokratiefeindliche Partei.

In der Gesamtbevölkerung stellt jeder Dritte der AfD eine positive Prognose; immerhin 46 Prozent attestieren ihr Bürgernähe. Die übrigen Urteile liegen jedoch in der Nähe des derzeitigen Stimmanteils der AfD: 26 Prozent der Bevölkerung attestieren ihr gute Politiker, 23 Prozent eine vorausschauende Politik; 22 Prozent trauen ihr zu, das Land zu führen – all diese Werte gehen laut Allensbach primär auf die Anhänger der AfD zurück.

In der Sonntagsfrage sinkt die AfD im November auf 26 Prozent Zustimmung (Oktober: 27 Prozent), CDU/CSU auf 22 Prozent (23 Prozent), die Grünen steigen auf 15,5 Prozent (14 Prozent), die SPD steigt auf 15 Prozent (14 Prozent). Die Linke sinkt auf zehn Prozent (elf Prozent).

Die aktuelle Umfrage wurde mündlich-persönlich durchgeführt vom 5. bis 18. November 2026, befragt wurden 1.057 Personen.

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