Angeblicher Scherenschleifer soll 88-Jährige bestohlen haben

Ein angeblicher Scherenschleifer soll am 21. Oktober 2026 in Nürnberg eine 88-jährige Seniorin bestohlen haben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Mann klingelte gegen 10 Uhr an der Wohnungstür der Frau im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kölner Straße im Nürnberger Norden. Kurz darauf verlor die Seniorin ohne fremde Einwirkung und vermutlich aus Kreislaufgründen das Bewusstsein und stürzte in der Küche.

Der unbekannte Mann soll der Seniorin daraufhin aufgeholfen und sie in ihr Bett gebracht haben. Anschließend verließ er die Wohnung. Als es der Frau am nächsten Tag wieder besser ging, stellte sie fest, dass mehrere Hundert Euro Bargeld aus einem Schrank fehlten, und verständigte die Polizei.

Polizei sucht Hinweise

Der unbekannte Mann ist etwa 50 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß und kräftig gebaut. Er hat dunkelblonde Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Zur Kleidung liegen keine näheren Angaben vor.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

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