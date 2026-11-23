Die neue Beauftragte der Bundesregierung im Kampf gegen Antisemitismus, Katharina von Schnurbein, weist Vorwürfe des Völkermordes gegen Israel im Rahmen der Angriffe auf den Gaza-Streifen zurück. Ein Genozid sei „per Definition die gezielte Auslöschung eines ganzen Volkes“, und das passiere im Gaza-Streifen „sicher nicht“, sagte von Schnurbein der Funke-Mediengruppe. „Im Gegensatz zum Holocaust: Wer Jude war, gehörte ermordet. Das war das erklärte Streben der Nazis.“

Die Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus hob hervor, die israelische Regierung für „ihre Politik vor allem in der Westbank oder in Gaza“ zu kritisieren, sei „völlig legitim“. Doch die Juden in Deutschland für Israels Politik verantwortlich zu machen und jüdisches Leben mit Molotow-Cocktails anzugreifen, das sei „nicht nur gewaltvoll, sondern auch antisemitisch“, sagte Katharina von Schnurbein.

Ende Oktober hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) Katharina von Schnurbein zur neuen Beauftragten gegen Antisemitismus ernannt. Zuvor war sie viele Jahre in ähnlicher Funktion die Beauftragte der EU-Kommission. Von Schnurbein folgt auf Felix Klein, der acht Jahre Antisemitismus-Beauftragter gewesen ist und nun die Ständige Vertretung Deutschlands bei der OECD in Paris leitet.

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